Trecentomila euro per riasfaltare il tratto della strada provinciale 19 che collega Castiadas con Villasimius. La somma è stata stanziata dalla Provincia del Sud Sardegna e rientra in un più ampio piano di manutenzione stradale che prevede un impegno finanziario complessivo di 6.375.792 euro ed è finalizzato al miglioramento della viabilità in diverse zone, appunto, della Provincia.

Per quanto riguarda Castiadas l’intervento, oltre all’asfalto, prevede l’installazione di moderni guardrail e la sostituzione della segnaletica orizzontale e verticale.

«Un grazie», sottolinea il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni, «al commissario Eugenio Lai che ha accolto la nostra richiesta di mettere in sicurezza i tratti stradali compresi nella giurisdizione comunale».

© Riproduzione riservata