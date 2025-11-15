Arriva un’altra pioggia di medaglie per il Caseificio Antonio Garau alla prestigiosa competizione mondiale World Cheese Awards 2025. Sette i formaggi dell’azienda di Mandas saliti sul podio: i pecorini Cardureu e Su Nuraxi conquistano l’oro al più prestigioso concorso mondiale che si è svolto presso la Neue Festhalle di Berna, in Svizzera.

Ancora una volta una giuria di esperti apprezza e premia con l’ oro, su Cardureu, che già nel 2024 aveva conquistato il super Gold. Così come per Su Nuraxi, già premiato con stella al Great Taste 2025.

L'argento è andato all’erborinato Marina Blu, nuovo prodotto realizzato nel 2025 dal caseificio Garau e subito premiato, al Colline di Mandas già premiato all'International Cheese & Diary Awards 2025 e al caprino Su Crabittu già oro al World Cheese Awards 2024. Il bronzo se lo è aggiudicato il pecorino al tartufo Duca Nero che già si era distinto con la medaglia d’ argento anche all’ International Cheese & Diary Awards 2025 e al pluripremiato pecorino Piccolo Giunco, che di recente ha ottenuto il riconoscimento all'Italian Cheese Awards, come migliore formaggio in Italia, nella categoria fresco.

La giuria ha valutato 5244 formaggi provenienti da 46 Paesi. «I nostri pecorini e caprini affinano nelle preziose, naturali cantine: solida pietra e tavolato secolare e con un microclima ideale. Niente conservanti né preparati chimici neanche in crosta», sottolinea Marina Garau, assieme al fratello Mimmo quarta generazione in un’impresa fondata nel 1880 dal loro bisnonno Antonio, il più antico caseificio in attività in Sardegna, censito tra le aziende storiche italiane.

L’azienda porta ancora una volta alto il nome di Mandas e della Sardegna con un altro riconoscimento di alto valore, testimonianza di una qualità e una sapienza artigianale messa in campo da oltre 140 anni. «Il 2025, con il suo simbolico finale “25”, ci ha regalato ben venticinque straordinari riconoscimenti: i nostri formaggi hanno ottenuto ventiquattro podi mondiali e un ulteriore, prestigioso podio a livello nazionale», concludono i fratelli Garau.

© Riproduzione riservata