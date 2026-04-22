Promuovere la cultura, investire sulla formazione e offrire spazi di espressione alle nuove generazioni: è su questi pilastri che Senorbì continua a costruire il proprio impegno culturale, grazie anche alla collaborazione con il tessuto associativo. Sarà il Teatro comunale di via Brigata Sassari a ospitare, venerdì 15 maggio alle 16.30, la cerimonia di premiazione della sedicesima edizione del concorso letterario CartaBianca (si cambia location: negli anni scorsi la premiazione si teneva nel museo cittadino in via Scaleddda). L’appuntamento rappresenta il momento conclusivo di un’edizione particolarmente partecipata, che ha confermato la crescita della manifestazione anche a livello nazionale.

Nella sezione adulti sono pervenuti 83 racconti brevi, 68 poesie e una ventina di aforismi; numeri ancora più consistenti per la sezione ragazzi, con 250 racconti, 113 poesie e 84 aforismi. A questi si aggiungono le 67 opere del concorso “UnicaMente Poesia”, dedicato agli studenti dell’Università di Cagliari, le cui premiazioni si svolgeranno nel corso della stessa giornata. Dopo un’attenta selezione, saranno pubblicate tre antologie – due per i ragazzi e una per gli adulti – contenenti i testi scelti. La serata sarà però segnata anche da un momento di commozione: gli organizzatori hanno annunciato che l’edizione sarà dedicata a Paola Escana, giurata e figura centrale dell’associazione, scomparsa il 12 aprile. Un ricordo speciale accompagnerà la presentazione dei volumi e la consegna dei premi.

Promosso dall’associazione CartaBianca di Cagliari con il patrocinio del Comune di Senorbì, il concorso si inserisce nel più ampio impegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Pireddu per la diffusione della cultura, soprattutto tra i più giovani. «Un progetto che negli anni è diventato un appuntamento irrinunciabile», ha sottolineato il primo cittadino. Lo spirito della manifestazione resta quello di creare un’occasione di incontro tra autori, lettori e appassionati: non solo una competizione, ma un momento di condivisione che, da sedici anni, continua a crescere.

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