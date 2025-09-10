Arrivano i contributi per le società e le associazioni sportive di Capoterra: per ottenere il sostegno dal Comune è necessario presentare la domanda entro il 30 settembre. Per ottenere il contributo economico è necessario essere iscritti all’Albo comunale delle società sportive, ed essere affiliati a una federazione o ente di promozione sportiva riconosciuta dal Coni.

Per le società e le associazioni, inoltre, sarà fondamentale avere svolto durante la stagione attività agonistica dilettantistica e, attraverso i propri atleti, aver partecipato a campionati o gare ufficiali. Come prevede il regolamento approvato dal Consiglio comunale, per ottenere il contributo sarà fondamentale risultare in regola con il pagamento delle somme dovute per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali.

Tra i requisiti richiesti, anche quello legato alla sicurezza: potranno presentare domanda solo chi possiede un defibrillatore e ha all’interno della propria società operatori abilitati all’utilizzo.

