Capoterra, via libera alla lottizzazione "Su Carropu"Ok unanime in consiglio comunale
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Il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità l'adozione del piano di lottizzazione residenziale "Su Carropu", un comparto privato situato tra via Emanuela Loi e via Lamarmora che si estende su quasi 38mila metri quadri. La delibera, illustrata in aula dall'assessore Gianluigi Marras, sblocca un delicato iter nato nel lontano 2012 e rimasto a lungo congelato.
Il progetto, curato dall'architetto Matteo Cabras, prevede uno sviluppo diviso in tre stralci funzionali. Durante il dibattito non sono mancati spunti critici e propositivi: il consigliere Stefano Piano ha richiamato l'attenzione sulla sicurezza stradale, sollecitando marciapiedi adeguati e guardando ai futuri collegamenti strategici con la vicina lottizzazione di Baccu Tinghinu. Sul punto sono arrivate le rassicurazioni del sindaco Beniamino Garau, che ha garantito la realizzazione di opere e spazi pedonali idonei per l'intero comparto. Il provvedimento, che ha incassato il voto favorevole di tutti i 13 consiglieri presenti in aula, passa ora la palla al responsabile del Settore Urbanistica per i successivi adempimenti tecnici di rito.