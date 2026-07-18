Continuano i disagi legati alle continue interruzioni della rete elettrica che da giorni interessano Quartucciu, uno dei Comuni coinvolti nell’emergenza che sta interessando diverse aree dell’Isola. Tra le zone più colpite della città spicca via Raffaele Piras e le vie limitrofe del centro storico, dove da giorni continuano ad aumentare le segnalazioni dei residenti.

Sul caso è intervenuto il sindaco di Quartucciu Pietro Pisu con un lungo comunicato alla cittadinanza pubblicato sul proprio profilo social e nel sito del Comune. «Si informa la cittadinanza che i ripetuti disagi legati alla mancanza di energia elettrica che stanno interessando il nostro territorio non sono in alcun modo imputabili all’Amministrazione Comunale, ma dipendono esclusivamente da guasti e anomalie sulla rete di gestione Enel Distribuzione», si legge nella nota.

La conferma delle numerose segnalazioni dei cittadini è arrivata dal sindaco stesso: «In queste ore - continua il comunicato - e nei giorni scorsi, gli uffici comunali e il sottoscritto hanno ricevuto decine di segnalazioni da parte dei cittadini, legittimamente esasperati dai forti disagi subiti. Desidero assicurarvi che la mia attenzione sul problema e quella dell’amministrazione è massima. L’amministrazione sta interloquendo costantemente e con fermezza con i vertici di Enel, facendosi portavoce del profondo malessere della comunità e pretendendo interventi tempestivi e risolutivi».

Il primo cittadino ha spiegato i prossimi passi da parte di Enel per poter risolvere il guasto e limitare i disservizi: «A seguito delle nostre pressanti sollecitazioni, la società elettrica ha comunicato che sta provvedendo al posizionamento di gruppi elettrogeni di emergenza per alimentare temporaneamente le zone più colpite e limitare l’impatto dei distacchi». «Continueremo a monitorare la situazione minuto per minuto e a fare pressione sul gestore finché il servizio non sarà completamente e stabilmente ripristinato. Ringrazio la cittadinanza per la pazienza e la collaborazione in questo momento di oggettiva difficoltà», conclude il sindaco Pisu.

© Riproduzione riservata