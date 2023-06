Un grande galeone a due passi dalla spiaggia di Maddalena, una piattaforma multigioco che permetterà ai bambini di divertirsi e socializzare.

La Giunta ha dato il via libera al progetto per la realizzazione di un grande parco giochi davanti all’arenile della principale spiaggia di Capoterra. Quindici metri di larghezza, lungo i quali troveranno spazio scivoli, corde per le arrampicate e altri giochi adatti ai bambini di tutte le età: il grande galeone, ora, dovrà incassare il parere paesaggistico da parte degli uffici regionali.

Il sindaco, Beniamino Garau, spiega come il nuovo parco giochi diventerà un attrattore sociale per le famiglie del territorio: «La struttura verrà collocata nella zona retrodemaniale, abbiamo pensato a uno spazio gioco che possa dare la possibilità a tutti i bambini del territorio di avere un punto in cui incontrarsi e divertirsi. Il progetto verrà finanziato con 50mila euro provenienti dai fondi del Pnrr, e altri 20 dalle risorse comunali messe a disposizione per le aree parco del territorio. Dopo i giochi inclusivi posizionati nel parco di Liori, puntiamo a creare un’altra area attrezzata per il divertimento dei più piccoli».

© Riproduzione riservata