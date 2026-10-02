Continuano a Quartu i lavori per la posa della fibra ottica che si aggiungono a quelli dell'Enel per l'efficientamento energetico nell'ambito del Pnrr. E insieme agli scavi aumentano i disagi per residenti e automobilisti. In attesa dei ripristini, via Marconi, peraltro riasfaltata a nuovo solo qualche anno fa, è stata completamente sventrata dagli scavi che tagliano la strada in quasi tutta la sua lunghezza.

"Ci auguriamo che rimettano subito a posto l'asfalto" è il commento di una passante, Elena Manca, "perché adesso davvero la situazione è critica. Non si può nemmeno passare a piedi che rischi di cadere e se sei in auto, i danni possono essere ingenti. Speriamo che ci siano controlli e che vengano fatti fare subito i ripristini".

Al di là dei cantieri delle ditte esterne in attesa di ripristini. a creare problemi sono anche le buche presenti in diverse strade. Tra via Marconi e via Brigata Sassari, dove da mesi c'è una grande buca, la situazione è ormai diventata critica tanto da quasi impedire la svolta. E buche sono presenti anche nel tratto di via Marconi subito dopo la basilica e in altre strade del centro e delle lotizzazioni del litorale. Il Comune ha già finanziato un nuoov lotto di asfalti che dovrebbe partire a breve.

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