Copre i cartelli stradali, invade strade e marciapiedi, impedisce il passaggio dei pedoni. La vegetazione cresce incolta, in diverse zone di Quartu, soprattutto sbucando da terreni e case private, creando enormi problemi agli utenti della strada.

Succede ad esempio in via Principessa Jolanda, dove le foglie hanno coperto il marciapiede ma anche il cartello stradale e succede a intervalli regolari in via Marconi: qui la siepe quando cresce invade tutto il marciapiede nella trafficatissima strada costringendo le persone a passare nella carreggiata tre le auto che sfrecciano a tutta velocità.

Una delle situazioni più critiche è in via Turati dove le fronde degli alberi scendono fino a quasi la pavimentazione del marciapiede impedendo il passaggio alle tantissime persone che ogni giorno si recano agli ambulatori Asl.

Non solo: canne e vegetazione hanno spinto la recinzione che adesso pende pericolosamente sulla strada con il rischio che cada in testa ai pedoni. Eppure c'è un'ordinanza, scadenza 3 giugno scorso, che impone lo sfalcio di siepi e il taglio di rami e tronchi pericolose che invadono strade e marciapiedi e stabilisce di portare avanti la manutenzione non appena si renda di nuovo necessaria.

Cosa che in pochi hanno fatto tanto che la Polizia locale ha multato 49 proprietari di terreni che non avevano provveduto agli sfalci. A questi si aggiungono 31 che hanno dovuto pulire con diffida.

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