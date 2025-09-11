Capoterra celebra i suoi poeti cantadores con un convegno dedicato alla cantata campidanese. Domani alle 20, a Casa Melis, si terrà l’appuntamento organizzato dall’assessorato alla Cultura, Tradizioni e Lingua sarda che ricorderà i due più importanti poeti della storia del paese: Fideli Lai e Boicu Pianu.

Durante la serata ci sarà spazio per il convegno a cura di Antonio Pani, e per la versata campidanese con i cantadores Luigi Zuncheddu, Simone Monni, Eliseo Vargiu e Antonio Pani, accompagnati alla chitarra da Ignazio Marcia e Gianmarco Zanda.

L’assessora Donatella Dessì rimarca l’importanza della tradizione della cantata campidanese a Capoterra: «I poeti cantadores sono una figura centrale della nostra tradizione orale e musicale, depositari di una cultura millenaria che affonda le sue radici nella storia dell'isola. La loro arte è un'espressione unica di poesia, improvvisazione e musica, che riflette l'anima e l'identità del popolo sardo.​ Con questa serata speciale, vogliamo rendere omaggio a Tziu Boicu Pianu e Tziu Firei Lai” che, con le loro parole e la loro musica, hanno saputo raccontare la nostra storia, le nostre tradizioni e l'anima della Sardegna».

