Prende forma il teatro comunale: l’opera che sta sorgendo in via Cagliari è stata già completata per il 50 per cento. L’opera, finanziata con un investimento di 5 milioni di euro nell’ambito del Pnrr, permetterà a Capoterra di avere finalmente un luogo in grado di ospitare concerti, opere teatrali e appuntamenti culturali di assoluto livello.

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici fa il punto della situazione: “Nonostante un inverno particolarmente difficile, caratterizzato da condizioni meteorologiche avverse e precipitazioni eccezionali, il cantiere ha raggiunto circa il 50% del completamento complessivo. Le attività hanno subito rallentamenti a causa delle piogge persistenti e del passaggio del ciclone Harry, eventi che hanno inciso sulla regolare tabella di marcia. Tuttavia, grazie a una pianificazione tecnica solida e all’impegno costante delle maestranze, i lavori non si sono mai fermati”.

Soddisfatto dell’andamento dei lavori anche il sindaco, Beniamino Garau: “Non è stato un percorso semplice, ma i lavori non hanno conosciuto sosta, il teatro non è solo un’infrastruttura, ma un simbolo di ripartenza e di futuro per tutta la comunità. Una volta completato, il teatro comunale offrirà alla cittadinanza uno spazio moderno e accogliente, dedicato alla cultura, allo spettacolo e alle attività sociali. L’opera rappresenta un tassello importante nel percorso di crescita del territorio”.

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