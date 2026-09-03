Torna l'emergenza rifiuti tra i contenitori per gli abiti usati a Quartu. Dopo l’intensificazione dei giorni di ritiro in tutto il territorio, è di nuovo critica la situazione attorno ai cassoni distribuiti nelle strade della città. Da via Merello a via Marconi a piazza IV Novembre lo scenario è tornato quello di prima con buste abbandonate a piedi dei contenitori e abiti sparsi ovunque. L’unica novità è che adesso tra le buste scorrazzano anche enormi topi proprio nel bel mezzo del centro cittadino.

E continuano appunto i problemi nella piazzetta tra via Porcu e via Merello dove i contenitori per gli abiti usati erano stati sistemati mesi fa dopo il trasferimento da via San Francesco dove venivano trasformati in discariche. Ma la sperimentazione non è andata bene nemmeno qui e gli abbandoni sono all’ordine del giorno. Tanto che ancora una volta i residenti sollecitano la rimozione dei cassoni tanto più adesso che il Comune sta predisponendo un progetto per la riqualificazione dell’area verde anche dopo la rimozione del chiosco edicola abbandonato da anni e pericolante. In via Marconi le buste giacciono a pochi passi dall'incrocio con piazza Azuni dove ogni giorno passano tantissime persone. Accanto si trova anche il box dove fare le foto tessere che oltre ad essere circondato dalle buste la notte viene usato come bagno pubblico.

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