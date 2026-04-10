I Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, in una zona periferica del territorio di Capoterra, per l'incendio di un motocompressore su un autocarro in sosta.

La Sala operativa del Comando, dalla prima segnalazione pervenuta, ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento del distaccamento cittadino portuale di Cagliari con il supporto di un'autobotte della Centrale operativa del Comando di Cagliari.

Gli operatori hanno delimitato l'area, circoscritto, spento le fiamme e provveduto alla messa in sicurezza dell'area evitando la propagazione delle fiamme all'autocarro, che non ha subito gravi danni.

Avviati gli accertamenti per stabilire le probabili cause dell'incendio.

(Unioneonline)

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