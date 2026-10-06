Aumenta di circa il 10% il prezzo del pane, e la storica “Panetteria Agnese” chiede scusa. L'attività, aperta da oltre 60 anni in via Doberdò, nel quartiere di San Michele, ha voluto comunicare la decisione direttamente ai frequentatori del locale, spiegando i motivi con un messaggio affisso al bancone.

«Gentili clienti, desideriamo informarvi che da lunedì 5 ottobre il prodotto subirà un ritocco del listino», si legge nella nota. La gestione spiega di aver cercato di rimandare il più possibile il provvedimento, ma di non aver potuto fare diversamente davanti ai «continui e significativi rincari delle materie prime e dell'energia».

Nel testo si ricorda anche il peso che la crescita dei costi dei beni di prima necessità ha sulle famiglie. Per questo i titolari si scusano «di cuore», ringraziando la clientela per la comprensione e per la fiducia dimostrata nel corso degli anni.

La comunicazione in un negozio di quartiere che da decenni mantiene un rapporto diretto con la comunità. «Noi non siamo un supermercato, qui l'ambiente è familiare e parliamo molto con le persone», sottolinea la proprietà. «I costi di produzione sono decollati e ci sentiamo in dovere di rendere conto di ciò che vendiamo». Una scelta di trasparenza che, a quanto riferito, è stata pienamente compresa dagli acquirenti che «ci hanno dato ragione», conclude il titolare.

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