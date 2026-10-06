Settimo San Pietro è stata in passato una delle capitali della malvasia in Sardegna. Da anni, la produzione si è ridotta a pochi ettari con produzioni minime. Una situazione legata anche alla grande crisi delle campagne, sempre più spopolate. Il Comune cerca il rilancio con nuove proposte, la futura assegnazione delle aree civiche di "Su Pardu", con la speranza di favorire nuovi impianti, la riscoperta dei magasinus, con un concorso proprio sulle malvasie rimaste e anche con un Festival che si ripete da 15 anni. Il prossimo si terrà dal 16 al 18 ottobre proprio con un concorso che stabilirà qual è la migliore Malvasia locale fra quelle saranno in gara. E, poi, tante altre iniziative culturali, sociali, le visite ai magasinus, le degustazioni e altri eventi promossi tra Comune, Associazioni locali e l’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo. L'obiettivo è promuovere ancora la malvasia favorendo anche l'arrivo di ospiti da tutte le parti del cagliaritano.

Il Festival della malvasia inizia il 16 ottobre alle ore 17.30, a Casa Dessì, col concorso “Malvasia d’eccellenza”. Sommelier, enologi e critici enogastronomici si riuniranno per degustare e analizzare attentamente le diverse etichette in gara, mettendo alla prova i profumi, i sapori e l’equilibrio di ogni vino.

Alle 20.30, altro un momento atteso: il "Malvasia Cocktail Experience". Un viaggio sensoriale che unisce tradizione e creatività, dove la Malvasia diventa protagonista di sorprendenti cocktail d’autore. A cura di Cristian Mura dell’Emme Cocktails Cagliari.

Sabato 17 ottobre, il “Festival della Malvasia”, propone nell'Oratorio Parrocchiale dalle ore 15.30 alle ore 23.30, Mostra di oggetti sacri.

Alle 18,Apertura antiche case campidanesi e magasinus. Degustazione della Malvasia, scoprendo le particolarità di ciascun vino in un contesto unico e affascinante. All’interno delle case storiche e nei cortili, si troveranno anche punti food che proporranno specialità locali, pensate per accompagnare e valorizzare al meglio la Malvasia. A cura delle Associazioni locali di Settimo San Pietro. In programma anche l'apertura in strada del “Mercato dei sapori e tradizioni locali”, con stand dedicati ai sapori del territorio, con una selezione di prodotti tipici. In calendario anche l'esposizione di artigianato artistico. Alle 18, Animazione per bambini. Dalle ore 20.30, esibizione in strada del Gruppo Balla Sardigna. In serata si terrà anche la premiazione Concorso “Malvasia d’eccellenza”.

Domenica 18 ottobre, ultimo giorno del Festival con il “Il Sapore della tradizione: chiusura in festa”: nell'oratorio parrocchiale potrà essere visitata mattina e sera la Mostra di oggetti sacri.

Nella via Gramsci - fronte Casa Dessy ore 10 appuntamento con la “La rete della malvasia”: Finali Torneo di Calcio Balilla, con partecipanti di tutte le età che si sfideranno, creando un’atmosfera di festa e spirito di squadra.

Sarà possibile anche visitare il museo Etnografico Casa Ligas-Uda nella via Verdi, dalle ore 11. Previste visite guidate al Museo dell’abito tradizionale.

via Gramsci ore 11.00/16.00 Raduno d’auto e moto d’epoca. Alle 13, il pranzo in magasinusu a base di prodotti tipici del territorio, a cura delle Associazioni locali di Settimo San Pietro.

Alle 15 in casa Casa Dessy, si terrà la Premiazione del concorso “La mia Festa della Malvasia”.

Vie cittadine ore 17.00 Sfilata maschere Is Cerbus. Alle 18.30 spettacolo finale, direttamente dallo Zoo di 105 Pippo Palmieri. A seguire party anni 90/2000. Lo scorso anno, La Malvasia prodotta da Davide Pili ha ottenuto il primo posto al concorso della 14esima edizione fra le malvasie prodotte artigianalmente. Al secondo posto la malvasia prodotta da Mario Giorgio Pili. Al terzo posto quella di Salvatore Puddu.

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