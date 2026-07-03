Libri, a Dolianova la presentazione del romanzo “Oltre le mandorle amare”L’appuntamento è per il 9 luglio alle 18.30 nel giardino della biblioteca comunale in piazza Europa
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Sarà Stella Melis, con la sua storia di emancipazione femminile ambientata negli anni ’30, la protagonista del prossimo incontro letterario promosso dal sistema bibliotecario Joyce Lussu.
"Oltre le mandorle amare" narra la storia di una nobildonna milanese, costretta negli anni Trenta ad un matrimonio combinato per risollevare le sorti della famiglia dopo la crisi dovuta al crollo economico di Wall Street.
Dopo aver lasciato il marito, quando l'adulterio era un reato, si trasferisce in Sardegna, terra di una sua antenata. Sopravvissuta al secondo conflitto mondiale, in un Paese distrutto dalla guerra, fonda un'azienda artigianale che produce panettoni, unendo ingredienti sardi a quelli della ricetta tipica milanese.
Una scelta coraggiosa che riesce a cambiare il suo destino. L’appuntamento è per il 9 luglio alle 18.30 nel giardino della biblioteca comunale in piazza Europa. Ingresso libero.