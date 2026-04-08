È stato sorpreso dai carabinieri mentre, con pinza e chiave inglese, stava tentando di rubare all’interno di un’auto in sosta. È successo ieri notte a Cagliari, in viale Sant’Avendrace: l’uomo, un 53enne senza fissa dimora, è stato arrestato.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari sono intervenuti durante un ordinario servizio di pattugliamento: i militari hanno infatti notato l’uomo, già noto alle Forze di polizia, mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi di un’auto parcheggiata lungo la via.

Gli uomini dell’Arma hanno subito controllato l’uomo che, a seguito della perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una pinza e di una chiave inglese. La strumentazione è stata immediatamente sequestrata.

(Unioneonline/v.f.)

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