Forse un momento di distrazione, con la macchina aperta e il portafogli in vista. Così un 32enne, approfittando della situazione, ha rubato la borsa dall’auto e si è allontanato. È successo giovedì 3 aprile in via Campania a Cagliari. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato grazie agli acquisti effettuati con le carte di credito della vittima, una donna, ed è stato denunciato per furto e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale, l’uomo sarebbe entrato nel veicolo per poi portare via documenti, chiavi e bancomat. Il ritrovamento della borsa, segnalato da un cittadino al centro radio operativo della Polizia Locale, ha permesso agli agenti di risalire rapidamente alla vittima.

Un rapido check al conto ha permesso di scoprire alcune transazioni anomale in negozi della zona, oltre a due prelievi bancomat.

Le indagini hanno portato rapidamente all’identificazione del responsabile, già coinvolto in episodi simili circa due mesi e mezzo fa, con la stessa modalità operativa. L’uomo sarà ora denunciato all’autorità giudiziaria per diversi reati.

