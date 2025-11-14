Mattinata di disagi per i residenti e le attività commerciali di viale Diaz, a Cagliari: gli operai impegnati nei lavori del cantiere della metro hanno danneggiato una condotta, lasciando la zona senz’acqua.

Durante lo scavo è stato inavvertitamente lesionato un tratto di tubatura. Fino al completamento della riparazione sono previsti cali di pressione e temporanee interruzioni nel tratto interessato, oltre che in viale Colombo e via Campidano.

A secco anche i rubinetti del vicino liceo Alberti: gli studenti, vista la situazione, sono stati rimandati a casa.

(Unioneonline/v.f.)

