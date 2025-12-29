Si riveste a nuovo il centro storico di Settimo San Pietro che sta tornando al suo antico splendore con lastre e sanpietrini di granito. Il progetto da un milione e 370.000 euro, arrivati col Pnrr sta per essere ultimato: dopo la pavimentazione della via Aldo Moro, nei giorni scorsi è stata terminata anche la via Parrocchia. Resta da completare la parte a verde della piazza Don Sechi. Successiivamente sarà avviato il secondo lotto del programma su altre strade sempre del centro storico.

Raffaele Serreli

© Riproduzione riservata