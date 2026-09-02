Situazione disarmante nelle campagne dell'hinterland di Quartu e Quartucciu, invase da vecchie carcasse d'auto, vetrate, gomme d'auto, scarti edili. Tutto materiale a fare pessima mostra, a volte ben visibile, a volte anche nascosto fra erbacce e macchia mediterranea in terreni ormai abbandonati al proprio destino da una crisi, quella dell'agricoltura, che appare ormai irreversibile.

Ed in questo stato di abbandono e di crisi, a farla da padrone sono le discariche abusive come avviene ormai un pò da tutte le parti, con i Comuni dell'hinterland impossibilitati a porre fine a questo degrado. A parlare sono le foto scattate soprattutto nelle terre incolte nelle campagne di Quartucciu che guardano verso Simbiritzi e che fiancheggiano lo stesso lago in territorio di Quartu. Non cambia molto la situazione nelle campagne di Selargius, di Sinnai e Maracalagonis.

Un fenomeno di cui spesso si è parlato anche nei Consigli comunali. I Comuni sono più volte intervenuti. Impossibile però abbattere un fenomeno come questa barbarie: carcasse di auto, vecchi elettrodomestici, bottiglie e sacchetti di rifiuti lanciati anche sulle cunette delle strade più trafficate, come la circonvallazione e la stessa vecchia Orientale sarda, proprio all'altezza del Simbiritzi.

Un fenomeno inquietante, un’autentica trasformazione delle campagne in discariche a cielo aperto.

Raffaele Serreli

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