L’associazione “Sardegna Terra di Nuraghi”, già “La Sardegna verso l'Unesco”, è pronta a inaugurare il novo ciclo di incontri e conferenze che dal 4 settembre al 7 dicembre percorrerà l'Isola in un lungo e in largo, con un calendario ricco e articolato. Ben 55 gli appuntamenti del progetto “Dialoghi nuragici”, distribuiti tra 42 comuni con 456 associazioni a supporto e 47 relatori coinvolti.

Un progetto che è stato presentato oggi nella sala conferenze della Fondazione di Sardegna, nella quale, oltre a Carlo Mannoni, direttore generale della Fondazione di Sardegna, che ha aperto l’evento con i saluti istituzionali, in rappresentanza della Regione Sardegna è intervenuto Andrea Dettori.

«Abbiamo davanti un progetto complessivo che coglie appieno il significato di patrimonio culturale, che è l’eredità dei nostri padri e ciò che ci identifica come comunità», ha evidenziato Andrea Dettori, capo di gabinetto dell’assessora dell’Istruzione e dei Beni Culturali Ilaria Portas, assente per impegni improrogabili.

Dunque il presidente dell'Aps Sardegna Terra di Nuraghi, Pierpaolo Vargiu: «La Sardegna possiede una ricchezza unica al mondo: la civiltà nuragica e i suoi monumenti. La nostra sfida è trasformare questa unicità nell’elemento più forte e riconoscibile del brand Sardegna, affiancando alla straordinaria immagine dell'Isola legata al mare e all'ambiente il racconto di una grande civiltà mediterranea, capace di distinguerci da qualsiasi altro posto al mondo, di generare valore nei territori, nuove opportunità per le imprese e occupazione qualificata».

Accanto al progetto “Dialoghi nuragici” è stata presentata l’iniziativa “Visti da vicino”: cinque gli appuntamenti in programma quest’anno, eventi che permetteranno al pubblico di osservare i siti insieme agli specialisti che li studiano.

Si comincia il 3 ottobre con la visita al Complesso di Sant'Imbenia di Alghero, il 10 ottobre tappa al Nuraghe Is Paras, nel comune di Isili, il 17 a Carbonia al sito nuragico di Sirai, mentre il 31 sarà la volta del Nuraghe Diana, a Quartu Sant’Elena, infine il 7 novembre nel territorio di Fonni la visita al Santuario di Gremanu.

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