San Vito, il Comune vuole costituire un gruppo di volontari della protezione civilePer costituire il gruppo sono state già aperte le adesioni
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Il Comune di San Vito punta a formare un gruppo di volontari della protezione civile. Volontari che saranno chiamati ad intervenire in caso di emergenza, prestando soccorso e assistenza alla popolazione, ma saranno impegnati anche nella prevenzione dei rischi, nell’informazione dei cittadini e nelle esercitazioni.
Per costituire il gruppo sono state già aperte le adesioni: le candidature dovranno essere presentate entro il 30 settembre attraverso lo sportello telematico. Possono presentare domanda i maggiorenni che godono dei diritti civili e politici, condividono le finalità della Protezione civile e sono disponibili a partecipare alle attività formative e operative.
Il bando apre anche ai ragazzi che abbiano compiuto 16 anni, in questo caso con domanda presentata dai genitori. L’ingresso nel gruppo sarà possibile dopo la verifica dei requisiti e la partecipazione ai corsi di formazione obbligatori.
Tra i documenti richiesti figurano un documento d’identità, due fotografie formato tessera e l’attestazione di idoneità psicofisica rilasciata dal medico curante. Potranno inoltre essere indicati eventuali brevetti, specializzazioni e attestati posseduti.
I volontari ammessi parteciperanno successivamente a corsi, esercitazioni e aggiornamenti prima dell’impiego nelle attività del gruppo. L’attività sarà svolta esclusivamente su base volontaria, gratuitamente e senza fini di lucro.