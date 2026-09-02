Il capitano Edoardo Quaglino è il nuovo comandante della compagnia dei carabinieri di San Vito. Arriva dalla Compagnia di Savona in Liguria dove ha comandato il Nucleo Operativo e Radiomobile.

Il nuovo comandante di San Vito ha frequentato l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali carabinieri di Roma. Ha poi prestato servizio ha prestato servizio al quinto Reggimento carabinieri “Emilia-Romagna” a Bologna, con l’incarico di comandante di plotone e quindi alla Compagnia di Savona.

Ora l’arrivo in Sardegna al comando di una Compagnia che abbraccia un vasto territorio dal una parte del Gerrei sino a Villasimius passando per Muravera, Villaputzu, Castiadas.

A San Vito, il capitano Quaglino prende il posto del capitano Pasquale Striano, trasferito alla Compagnia di Portomaggiore in Emilia Romagna. Diverse le operazioni portate avanti in quest’anno trascorso nel Sarrabus dall’ufficiale. Con blitz contro la droga (l’ultima operazione è dell’altro giorno col sequestro di quasi duemila piante di canapa indiana), ma nela lotta ai reati contro il patrimonio, distinguendosi anche con iniziative sul sociale.

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