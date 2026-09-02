Quartu, nuove prove di pedonalizzazione in viale ColomboDopo il successo delle precedenti iniziative, si replica in occasione della festa multietnica Kumbidus
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Dopo il successo di altre precedenti iniziative, viale Colombo a Quartu si prepara di nuovo a chiudere al traffico.
La strada che porta dritti al mare, sabato sarà al centro di importanti modifiche alla viabilità. Questa volta l’occasione è Kumbidus, la festa multietnica organizzata dall’associazione culturale ricreativa Sette Note e più, che colorerà la via con musica, colori e degustazioni delle comunità straniere che vivono in città.
La Polizia locale ha predisposto l’ordinanza che prevede tutte le modifiche al traffico e i percorsi alternativi. Dalle 15 alle 24 sarà chiuso al traffico il tratto tra via Nenni e via Boito e tra via Magellano e via Bonaria dove sarà istituto anche il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati. Divieto di sosta anche nel lato destro di via Gramsci, tra viale Colombo e via Cilea. Il tratto che da via Nenni va verso viale Colombo sarà deviato o dritto verso via Bonaria e o sinistra. Chi invece arriva da via Bonaria potrà procedere solo a destra.
In caso di congestionamento del traffico nei tratti interessati dall’iniziativa e nelle strade limitrofe, dove ritenuto opportuno dal personale della Polizia locale presente sul posto, si legge nell’ordinanza< potranno essere attuate ulteriori misure temporanee di regolazione della circolazione, per garantire la sicurezza degli utenti della strada e il regolare svolgimento della manifestazione>. Chi arriva da Cagliari in direzione Poetto potrà svoltare in via Bizet o prendere le vie Turati, Marconi, Gramsci, Meucci e Bonaria. Per il traffico invece in arrivo dal Poetto sono consigliati i percorsi alternativi via San Benedetto, Salieri, Manara, S’Arrulloni, Panzini, Vico, Paganini e via Rossini.