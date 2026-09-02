Raggiunta la capacità massima per i rifiuti RAEE R3. Il servizio riprenderà dopo una nuova comunicazione.

Sospeso temporaneamente il conferimento di televisori e monitor nell’ecocentro di Villasalto. La comunicazione è stata diffusa dalla società San Germano, nell’ambito del servizio dell’Unione dei Comuni del Gerrei, a causa del raggiungimento della capacità massima disponibile per questa tipologia di rifiuti.

Lo stop riguarda i RAEE del raggruppamento R3, nel quale rientrano televisori e monitor. Fino a nuova comunicazione, dunque, questi dispositivi non potranno essere conferiti nell’ecocentro di Villasalto. La sospensione è temporanea. San Germano ha annunciato che verrà data comunicazione agli utenti non appena il servizio sarà riattivato e sarà nuovamente possibile effettuare il conferimento.

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