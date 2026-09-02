La polizia locale di Quartucciu è riuscita a risalire e denunciare il responsabile dell’abbandono di sacchi dell’immondizia in via Valle, nel centro storico. L’analisi delle telecamere e gli accertamenti hanno permesso di individuare un uomo residente nell’hinterland, che è stato individuato e denunciato all’autorità giudiziaria.

«L’impegno del nostro comando prosegue quotidianamente con l’obiettivo prioritario di garantire il decoro urbano e mantenere la città più pulita», sottolinea il comandante della Polizia locale di Quartucciu Fabio Carboni.

«L’attività di prevenzione e sanzione resta alta su tutto il territorio comunale. Ribadiamo la fondamentale importanza della collaborazione dei cittadini: ogni segnalazione può rivelarsi determinante per individuare ed eliminare le condotte di chi, senza scrupoli, deturpa l’ambiente e il territorio cittadino», conclude il comandante.

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