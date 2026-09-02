Momenti di paura a Monserrato, in via Attilio Mereu, quando ieri pomeriggio è crollato il muro di una vecchia palazzina.

È l’ultimo avvenimento di una situazione di precarietà e paura che opprime chi abita qui, raccontano i residenti.

«Il primo crollo era accaduto nel 2011, poi nel 2021, e poi nel 2025. Nel 2011 i calcinacci erano caduti sull’auto di mia moglie, con migliaia di euro di danni. Ogni volta il punto viene transennato, e la strada viene chiusa, ma poi siamo sempre daccapo», si sfoga Salvatore Argiolas.

Anche in questo caso la strada è stata chiusa e sono entrati in azione i Vigili del Fuoco per rimuovere le macerie. A destare preoccupazione è anche un albero nel cortile della vecchia casa, che con le sue radici e i suoi rami, contribuisce a deteriorare il muro.

«Io abito proprio di fronte, non posso uscire nemmeno in giardino perché ho paura che l’albero e la casa mi cadano addosso», si sfoga Giovanna Trudu, «per fortuna la casa ha due ingressi, ed entro dall’altra parte, ma non si può continuare così».

Ora sarà necessario rintracciare i proprietari, e trovare, quanto prima, una soluzione. «Ho già inviato una segnalazione per chiedere l’intervento della Protezione Civile», continua Argiolas.

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