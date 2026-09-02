Un 33enne è stato arrestato a Elmas per spaccio di droga, in casa gli sono stati trovati ingenti quantitativi di hashish e marijuana.

L’operazione è stata condotta dagli investigatori della Squadra Mobile e dal personale del gruppo “Falchi”, che ha concentrato l’attenzione sull’abitazione dell’uomo, che secondo risultanze investigative vaniva utilizzata come base per la detenzione e lo spaccio di stupefacenti.

Gli agenti hanno predisposto un servizio di osservazione nei pressi della casa del 33enne, il quale accortosi della presenza della Polizia ha raccolto la droga cercando di allontanarsi. Invano, perché i Falchi lo hanno bloccato subito dopo.

La perquisizione personale e domiciliare ha portato al sequestro di oltre 100 grammi di marijuana e 25 di hashish, oltre a materiale per la pesatura e il confezionamento delle dosi e 2.800 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

Il 33enne è stato dunque arrestato e posto ai domiciliari.

(Unioneonline)

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