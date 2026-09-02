Dopo quattro anni il capitano Luca Delle Vedove lascia il comando della Compagnia di Dolianova, trasferito alla compagnia di Gorizia. Al suo posto arriva il capitano Antonio Pagnozzi dalla quarta sezione del nucleo investigativo carabinieri di Torino.

Il capitano Delle Vedove lascia Dolianova dove durante il suo comando l'intera Compagnia si è distinta in diverse importanti operazioni contro il traffico degli stupefacenti, per reati contro il patrimonio con servizi mirati anche sulla prevenzione attraverso operazioni su un territorio vastissimo comprendente il Parteolla, parte del Gerrei e della Trexenta e Monastir.

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