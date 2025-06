Calci e pugni in mezzo alla strada, sotto gli occhi increduli dei passanti. È quanto accaduto questa mattina a Cagliari, nel largo Carlo Felice, dove un ambulante senegalese di 55 anni ha aggredito un commerciante cinese di 25 anni. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile, intervenuti tempestivamente sul posto dopo una segnalazione al 112, la lite sarebbe scoppiata per futili motivi e sarebbe presto degenerata in un’aggressione fisica.

L’ambulante, residente a Cagliari, avrebbe colpito con calci e pugni il giovane titolare di un’attività commerciale della zona. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale “Santissima Trinità”, dove si trova attualmente in osservazione. Le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione.

L’aggressore è stato identificato e condotto negli uffici dell’Arma per gli accertamenti di rito. Nei suoi confronti è scattata una denuncia a piede libero per lesioni personali. Sarà la Stazione dei Carabinieri di Cagliari – Stampace, competente per territorio, a informare l’Autorità Giudiziaria. La parte offesa deciderà nei prossimi giorni se formalizzare querela.

(Unioneonline/v.f.)

