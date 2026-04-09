A giugno si vota anche a Burcei per il rinnovo del Consiglio comunale. Al momento sono tre i candidati a sindaco: sono gli ingegneri Pino Caria, ex sindaco per due legislature tra il 2005 e il 2015, e Marcello Malloru ( ex vice sindaco e tutt'ora assessore al Bilancio del Comune di Assemini), e l'insegnante Tilde Scalas, assessora uscente ai servizi sociali e candidata a sindaco anche in una precedente legislatura. Il sindaco Simone Monni non si ripresenta come sindaco. Possibile, stando a vico ufficiose, la candidatura come consigliere. Ed intanto si preparano le liste e si fanno le prime dichiarazioni.

«Il progetto "Nuovi Orizzonti per Burcei"- dice Marcello Malloru - nasce da un gruppo coeso di burceresi, con la missione di trasformare il paese in un modello di vivibilità. Tra i nostri programmi, intervenire sulla viabilità, la caserma dei carabinieri, l'ampliamento del Cimitero, l'approvazione della variante al Puc per la zona industriale e il nuovo cimitero, l'approvazione del Piano Particolareggiato del Centro storico, monitoraggio dell'iter per la realizzazione della strada Burcei-Sinnai-Maracalagonis, la firma di un protocollo d'intesa coi Comuni del Gerrei e Sinnai per la realizzazione del Progetto preliminare della strada di collegamento con Villasalto».

Pino Caria sindaco di Burcei dal 2005 al 2015, si ripropone per la terza volta. Nella sua lista anche gli ex amministratori Gianni Lobina e Enzo Monni. «Il futuro di Burcei sarà legato anche e soprattutto alla nuova strada: una via di collegamento moderna, funzionale, sicura. Con la possibilità di arrivare a Cagliari e hinterland con meno chilometri e quindi tempi inferiori di percorrenza rispetto a oggi, ponendo fine all'isolamento, al decremento demografico e puntando di conseguenza al rilancio dell'economia. Pensiamo anche alla caserma dei carabinieri, al miglioramento del sistema sanitario, al decoro urbano, trasformando Burcei in un borgo capace di creare turismo anche attraverso il rilancio dell'artigianato. La stessa ex 125 può diventare una strada turistica».

Tilde Scalas, insegnante, si propone assieme a diversi esponenti della maggioranza che ha amministrato il paese dal 2020. «In lista – ha aggiunto – abbiamo tanti giovani: la mia idea è quella di dare proprio ai giovani la possibilità di fare esperienza, progettando il futuro di Burcei. Una sfida da vincere, proprio i giovani sono il nostro futuro. Questa è la nostra sfida, al centro del programma. La strada per Sinnai e Maracalagonis è ormai certezza, tutti pensiamo alla viabilità e alle altre opere pubbliche. In questi anni abbiamo aperto lo Sportello digitale abbiamo rilanciato la Spiaggia day e il viaggio anziani. Abbiamo istituito il servizio "Genitore accogliente" visto che non abbiamo l'asilo nido. Abbiamo contribuito insomma a migliorare la qualità della vita».

Ovviamente a due mesi dal voto, non è da escludere la partecipazione di altre liste: c'è tutto il tempo per farlo.

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