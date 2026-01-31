Una strada attesa da decenni. I tempi di realizzazione del nuovo collegamenti viario "Burcei-Sinnai-Maracalagonis- vecchia Orientale sarda" la popolazione di Burcei, li ha potuti finalmente sentire "viva voce" durante l'incontro pubblico che si è tenuto l'altra sera in paese col sindaco della Città metropolitana, Massimo Zedda, col direttore generale dello stesso Ente territoriale, col responsabile della Viabilità Paolo Mereu.

C'erano anche le sindache di Sinnai, Barbara Pusceddu (che è vicesindaca della Città metropolitana) e di Maracalagonis Francesca Fadda.

Con loro, il sindaco di Burcei, Simone Monni. Ad ascoltare con i cittadini di Burcei, i rappresentanti del "Comitato per la strada di Burcei", da tempo impegnato in questa questa causa.

«L’amministrazione comunale affiancata dalla popolazione- ha detto il sindaco Simone Monni- ha fortemente voluto questo incontro in modo tale da fare chiarezza una volta per tutte sull’iter e i tempi di realizzazione della nuova strada provinciale. Un’opera di vitale importanza per il territorio per cui ci siamo mossi fin dal primo giorno di mandato e continueremo ancora a monitorare, cercando di collaborare con la Città metropolitana di Cagliari al fine di raggiungere lo scopo. Come sindaco - ha concluso il sindaco Monni - posso dirmi soddisfatto in quanto per me e per l’amministrazione comunale, sarebbe anche un grandissimo orgoglio essere ricordati per il grande impegno volto alla concretizzazione del sogno più grande dei burceresi».

Durante l'incontro, voluto dal Comune e dal "Comitato per la strada", è stato annunciato che i lavori del secondo lotto prenderanno avvio nel prossimo mese di aprile, per un importo complessivo di 1 milione di euro.

A metà del 2027, invece, dovrebbero iniziare i lavori del terzo lotto, che insieme al quarto rappresenta la parte più rilevante dell’intervento per lunghezza e complessità tecnica. Il primo lotto è stato invece già ultimato. Prevista una spesa di 65 milioni di euro. Il tracciato sarà 17 chilometri. L’intera opera dovrebbe essere completata in circa quattro anni. La sua ultimazione segnerebbe la fine dello storico isolamento di Burcei, consentendo un collegamento più rapido con Cagliari e l’hinterland, con una notevole riduzione dei tempi di percorrenza.

Nel frattempo sono previsti interventi di manutenzione sulla SP 21, attualmente in condizioni critiche e ritenuta insicura e quasi impraticabile, soprattutto nei giorni di nebbia. «Ogni viaggio che ci porta fuori da Burcei o ci riporta a casa rappresenta un pericolo per la nostra incolumità», sottolinea Andrea Lobina.

«Fino ad oggi abbiamo ascoltato solo vane promesse – ha dichiarato Salvatore Malloru. Chiediamo che gli impegni assunti trovino finalmente riscontro nella realtà, con tempistiche precise e verificabili».

«Abbiamo diritto a questa nuova arteria – ha ribadito Vittorio Monni – perché Burcei è un paese di pendolari obbligati a spostarsi quotidianamente verso Cagliari e l’hinterland per lavoro, studio, sanità e per l’accesso ai beni e ai servizi essenziali».

Anche il fenomeno dello spopolamento non può che essere legato allo stato di isolamento del paese. Nel 2020 Burcei aveva una popolazione di 2.660 abitanti. Oggi ne conta 2.580. Nei primi anni Duemila superava i 3.000 residenti. «Se si continua così, il paese rischia di scomparire», puntualizza Ignazio Saddi. «Una strada- hanno concluso Vittorio Monni e Salvatore Malloru – che deve diventare realtà nel rispetto dei diritti della nostra comunità e del nostro futuro».

