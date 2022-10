I percettori del Reddito di cittadinanza dei comuni di Burcei, Maracalagonis e Sinnai al lavoro nei Progetti Utili alle Comunità ed impegnati sui “Percorsi per l’autonomia”.

Avviati a inizio estate a partire dal Comune di Burcei e poi nei comuni di Sinnai e Maracalagonis, sono ormai tanti i percettori del Reddito di cittadinanza impegnati in attività di utilità collettiva ideate dai vari settori dei Comuni e dalla Fondazione Polisolidale.

"Si tratta di progetti che – dice Antonello Caria, direttore generale della stessa Polisolidale che ha sede a Sinnai - impegnano le persone che ricevono il Reddito di Cittadinanza. Sono state chiamate a sottoscrivere un Patto per l’Inclusione sociale con gli operatori incaricati dal gruppo di lavoro della Fondazione prevedendo azioni mirate all’inclusione sociale, all’orientamento al lavoro, all’utilità collettiva. Finora sono una cinquantina i progetti avviati nei tre Comuni”.

Sono state contattate e sentite in appositi colloqui ormai oltre 200 persone e sono stati di recente avviati i primi contatti con altrettante cittadini. “Entro il mese di ottobre – aggiunge Francesca Fadda, presidente della Fondazione Polisolidale e sindaco di Maracalagaonis - saranno oltre 100 le persone impegnate nei progetti utili alla collettività. A regime lo stesso progetto potrà accoglierne oltre 200”.

“Abbiamo impegnato-aggiungono i sindaci di Sinnai Tarcisio Anedda e di Burcei Simone Monni le nostre strutture comunali per consentire il doppio risultato: favorire quanti percependo il Reddito di cittadinanza si rendono utili alle nostre comunità e dall’altro potenziare con il loro supporto le attività dei Municipi. Un obiettivo importante che ovviamente coinvoklge direttamente gli assessorati e i servizi sociali dei tre Comuni>.

Tre come detto i Comuni interessati: Sinnai, Maracalagonis e Burcei. Il progetto ha anche strutturato la collaborazione con i Centri per l’impiego – ASPAL - territoriali attraverso un lavoro integrato tra operatori sociali che potrà consentire la più efficace gestione dei percorsi di accompagnamento al lavoro. Per il mese di ottobre è inoltre pronto per la pubblicazione l’avviso alle imprese disponibili ad ospitare tirocini di inserimento lavorativo.

Raffaele Serreli

