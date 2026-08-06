Sono state domate le fiamme che stamattina hanno aggredito alcuni ettari di bosco e macchia mediterranea a circa un chilometro da Burcei, in località "Pinneta": il fuoco si è sviluppato verso le dieci, trovando facile esca fra la macchia mediterranea, aggredendo anche piante d'alto fusto, danneggiando un vigneto e avvicinandosi alla chiesetta della comunità ortodossa e ad alcune aziende agricole.

Immediato è stato l'allarme con la mobilitazione di tre elicotteri che hanno riversato sul fuoco una grande quantità d'acqua mentre a terra operavano gli uomini del Corpo Forestale e gli operai di Forestas.

Dopo alcune ore, le fiamme sono state circoscritte e domate. Sono poi scattate le operazioni di bonifica e messa in sicurezza del sito.

«C'è stato un grande impegno di tutti - ha detto il sindaco Marcello Malloru – e si è così riusciti a limitare i danni».

I forestali intanto hanno avviato le indagini per risalire alla cause dell'incendio e agli eventuali responsabili. Complessivamente sono andati in cenere circa tre ettari di vegetazione.

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