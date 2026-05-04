Una trappola mortale per rapinare 10mila euro che sarebbero dovuti servire per acquistare tre chili di hashish. È questa, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, la cornice dell’omicidio di piazza Settimio Severo a Monserrato su cui proseguono le indagini dei carabinieri.

Leonardo Mocci sarebbe stato ucciso con un colpo di pistola dopo essere sceso dall’auto per soccorrere l’amico, malmenato dopo essersi presentato all’appuntamento nella notte tra il 22 e il 23 aprile.

Gli indagati sono al momento tre: i fratelli di Pirri Gianmarco e Filippo Tunis e il quartese Daniel Campus. Ma gli investigatori non escludono possa esserci un quarto sospettato.

L’articolo completo di Francesco Pinna su L’Unione Sarda in edicola e nell’edizione digitale sull’app Unione Digital

© Riproduzione riservata