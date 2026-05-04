Stop temporaneo a Muravera alla fermata dell’Arst di fronte al distributore Eni (ingresso sud, direzione San Priamo). La fermata è stata soppressa su ordinanza del Comune di Muravera dal 4 maggio al 19 settembre per i lavori che stanno interessando, appunto, l’ingresso del paese. L’azienda regionale dei trasporti, sempre in accordo col Comune, ha attivato una fermata sostitutiva a poche decine di metri, di fronte al negozio di prodotti titpici “I Granai” (via Roma, tra i numeri civici 1 e 3).

Il tratto interessato dai lavori (il progetto è quello di “rigenerazione urbana”) è quello tra il campo sportivo comunale e la piccola rotatoria di Santa Lucia. In mezzo c’è la nuova chiesa, l’edicola, un ristorante, case e aree verdi. Saranno mantenuti i parcheggi e installato un nuovo impianto di illuminazione e di irrigazione. Un polmone verde e sociale “che sarà anche il nostro biglietto da visita – ha sottolineato il sindaco di Muravera Salvatore Piu – per chi arriva dal mare”.

In questa prima fase si sta intervenendo tra la rotatoria e l'incrocio con via dei Gelsi. Nel complesso l’intervento è di oltre mezzo milione di euro (160mila a carico del Comune, risorse derivanti dall’imposta di soggiorno, il resto grazie a un bando regionale).

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