A Quartucciu il Crogiuolo propone “Il tatto, il primo linguaggio”, un corso di massaggio infantile tenuto da infermiere pediatriche. Gli incontri iniziano da oggi, ogni lunedì dalle 10 alle 12, più l’ultimo venerdì del mese, negli spazi di Sa Domu de su Coru, in via del Progresso 2. Il percorso è rivolto a genitori e bambini da 0 a 12 mesi con l’obiettivo di favorire il benessere dei neonati attraverso il contatto e l’ascolto.

Il corso segue il metodo AIMI (Associazione Italiana Massaggio Infantile) e si articola in appuntamenti della durata di circa 60-90 minuti.

Lo scopo del massaggio infantile è quello di favorire il rilassamento alleviando così disturbi come coliche e tensioni. Le insegnanti certificate praticano la professione di infermiere pediatriche in strutture sanitarie.

«La speranza è sicuramente che Sa Domu de su Coru possa diventare una vera e propria Casa del Quartiere e un riferimento come centro di socialità, inclusione e prossimità. Tra le attività ospitate figurano quelle socio-culturali, riunioni, laboratori e servizi per la comunità. Lo scopo è di promuovere il benessere diffuso e la coesione sociale in contesti urbani o periferici», spiega la direttrice artistica de Il Crogiuolo Rita Atzeri.

© Riproduzione riservata