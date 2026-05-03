Ancora una singolare mostra di Nuccio Floris, bancario in pensione di Sinnai. Quest'anno, lo studioso e collezionista propone una rassegna di vecchie schede telefoniche. Una raccolta che sarà presentata con 18 quadri espositivi con l'esposizione di tantissime schede del passato.

L'appuntamento è nella saletta dell'ex Municipio in via Roma dall'8 al 10 maggio con visite dalle 18 alle 20. Domenica 10 maggio la mostra resterà aperta dalle 10 a mezzogiorno.

È da tantissimi anni che Nuccio Floris si cimenta con mostre davvero uniche, straordinarie: tra queste in passato ha presentato una rassegna sui calendarietti da barbiere, con i poster pubblicitari del Carosello. E ancora rassegna sui ventagli artistici in uso fra gli anni Trenta e Ottanta col calendario dei ricordi; un'altra con 200 cartoline dei militari di leva lontani da casa, sulle famiglie nobili sarde. E ogni mostra si è chiusa con grande successo.

«La collezione è stata sempre il mio hobby», spiega Floris. Aggiungendo: «Per tanti visitatori è stato un tuffo nel passato, anche lontano. La mia speranza è anche quella di avere tra i visitatori anche tanti giovani».

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