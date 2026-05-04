Tutto pronto a Serdiana per i festeggiamenti in onore di San Salvatore, patrono del paese, e di Sant’Efisio martire. La Pro Loco, in collaborazione con la parrocchia e il coro polifonico “San Francesco d’Assisi” ha definito il programma degli appuntamenti.

Si parte giovedì alle19 con il triduo di preparazione. La festa entrerà nel vivo sabato 9 maggio: in programma, alle 22, lo spettacolo musicale con il gruppo “I love Formentera dance party”. Domenica il clou dei festeggiamenti: alle 10 la processione per le vie del paese con il simulacro di San Salvatore accompagnato dai gruppi folk, i cavalieri e i suonatori di launeddas. Alle 10.30 la messa solenne presieduta dall’arcivescovo di Cagliari Monsignor Giuseppe Baturi e accompagnata dai canti del coro “San Francesco d’Assisi”. Nel pomeriggio, alle 17.00, al centro di aggregazione sociale, lo spettacolo di animazione per bambini. Alle 21.30, gli spettacoli in piazza con il Cuba libre Show e Luca Espa con “Inequivocabilmente sardo”. Chiusura lunedì 11 maggio: alle 18.30 la processione con simulacri di San Salvatore e Sant’Efisio, alle 19.00 la messa in onore di Sant’Efisio animata dal coro “San Francesco d’Assisi”.

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