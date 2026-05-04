Incidente sulla statale 387 con un tamponamento e due feriti in codice giallo.

È successo in territorio di Selargius con interventi del 118, della Polizia locale e dei Vigili del fuoco.

Coinvolte due auto rimaste danneggiate: due i feriti accompagnati in ospedale in codice giallo, per entrambi solo contusioni superficiali.

Dopo i rilievi di legge sono stati i Vigili del fuoco a rimuovere i mezzi danneggiati col traffico che ha ripreso a scorrere regolarmente.

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