L’incidente
04 maggio 2026 alle 12:59aggiornato il 04 maggio 2026 alle 12:59
Selargius, tamponamento sulla statale 387: due feriti in ospedaleSul posto 118, polizia locale e vigili del fuoco
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Incidente sulla statale 387 con un tamponamento e due feriti in codice giallo.
È successo in territorio di Selargius con interventi del 118, della Polizia locale e dei Vigili del fuoco.
Coinvolte due auto rimaste danneggiate: due i feriti accompagnati in ospedale in codice giallo, per entrambi solo contusioni superficiali.
Dopo i rilievi di legge sono stati i Vigili del fuoco a rimuovere i mezzi danneggiati col traffico che ha ripreso a scorrere regolarmente.
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