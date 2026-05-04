I carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di San Vito e della stazione di Villaputzu hanno arrestato un 44enne, accusandolo di detenzione abusiva di armi, possesso di arma clandestina e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il blitz, coordinato dal capitano Pasquale Striano, è scattato dopo un’attenta attività di indagine condotta dai militari dell’Arma che, grazie alla profonda conoscenza del tessuto sociale e delle dinamiche del territorio, hanno saputo raccogliere e valorizzare una serie di informazioni e riscontri provenienti "dalla strada".

L'attenzione dei carabinieri si sarebbe infatti progressivamente concentrata sull'uomo a causa di un insolito e frequente via vai notato nei pressi della sua abitazione. Attraverso mirati e discreti servizi di osservazione, gli investigatori hanno monitorato a lungo le abitudini e i movimenti dell'indagato consolidando il sospetto che all'interno dell'immobile potesse celarsi un'attività illecita legata allo spaccio. Da qui la perquisizione che ha consentito di ritrovare in un soppalco una pistola di tipo revolver, priva di punzonatura e numeri di matricola, unitamente a undici proiettili calibro 7.65.

Recuperati venti grammi di hashish, già confezionati in quattro involucri di cellophane termosaldati e pronti per la distribuzione, nonché la somma in contanti di 485 euro, suddivisa in banconote di vario taglio.

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