Lutto nel mondo del cinema e della tv. È morto all’età di 48 anni James Van Der Beek, star della serie tv “Dawson's Creek”.

A dare il triste annuncio è stata la moglie, Kimberly, con un post sui social.

L’attore americano, nato in Connecticut nel 1977 e padre di sei figli, aveva 48 anni e da tempo combatteva contro il cancro.

Tra i suoi ruoli più famosi, oltre al protagonista di “Dawson's Creek”, anche le interpretazioni nella serie “CSI: Cyber” e nel film del 1999 “Varsity Blues”. In carriera è stato nel cast di numerose altre pellicole sia sul piccolo che sul grande schermo.

