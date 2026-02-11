Al via anche a San Vito le domande per partecipare al Bando per la richiesta del Bonus idrico integrativo per l'anno 2026 nell'ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa.

Possono presentare domanda i nuclei familiari residenti presso il Comune di San Vito che abbiano un ISEE non superiore a 20mila euro seguendo le modalità previste dal Bando entro e non oltre  1 giugno prossimo. Le domande possono essere presentate anche presso l'ufficio protocollo del Comune.

