11 febbraio 2026 alle 20:05
San Vito, al via le domande per il bonus acquaPossono presentare domanda i nuclei familiari con Isee fino a 20mila euro
Al via anche a San Vito le domande per partecipare al Bando per la richiesta del Bonus idrico integrativo per l'anno 2026 nell'ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa.
Possono presentare domanda i nuclei familiari residenti presso il Comune di San Vito che abbiano un ISEE non superiore a 20mila euro seguendo le modalità previste dal Bando entro e non oltre 1 giugno prossimo. Le domande possono essere presentate anche presso l'ufficio protocollo del Comune.
