Riaperti i termini anche al Comune di Burcei per il progetto “Ritornare a Casa Plus” per la presentazione di nuove istanze da presentare fino al 29 settembre 2026.

Il progetto è finalizzato per favorire la permanenza nel proprio domicilio di persone in situazione di grave non autosufficienza. È rivolto a persone con totale perdita di autonomia che necessitano di assistenza e di interventi medici e infermieristici effettuabili a domicilio.

Lo scopo è quindi quello di favorire la permanenza della persona nell’ambiente domestico e familiare. Viene posta attenzione alla valutazione del grado di compromissione funzionale che la patologia comporta, al bisogno assistenziale da essa determinato. È riconosciuto un diverso sostegno economico sulla base del grado di non autosufficienza, del carico assistenziale e della capacità economica del nucleo familiare.

