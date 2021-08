Il Comune di Burcei recupera il Monte Granatico che sino a qualche anni fa ospitava il Banco di Sardegna in piazza Repubblica. Lo farà con soldi di un bando e del proprio bilancio per mettere la struttura al servizio del paese.

"L'amministrazione comunale – dice il vicesindaco Marcello Malloru – ha partecipato al Bando del Gal ‘Programma di sviluppo rurale Sardega 2014-2020’ mirato al potenziamento territoriale dei servizi, connessi al patrimonio storico, archeologico museale del Sarrabus-Gerrei-Trexenta”. Lo ha fatto assieme ai comuni di San Nicolò Gerrei, Silius e San Basilio, per la realizzazione della riqualificazione dell’ex Monte Granatico. Abbiamo ottenuto un finanziamento di 60mila euro. Con questa somma, a cui si aggiungeranno fondi di bilancio, sarà realizzata una sala polifunzionale da destinare alle manifestazioni culturali e uno spazio info-point turistico”.

L'obiettivo del Comune è più complesso. “Con questo intervento - dice ancora Marcello Malloru - abbiamo dato inizio ad un progetto globale che interesserà l’intero territorio e che mira a sostenere investimenti pubblici per la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio in funzione del potenziamento e miglioramento dell’offerta e delle strutture di accoglienza dei turisti. I prossimi interventi saranno infatti mirati al finanziamento della sentieristica e delle vie di comunicazione tra Burcei e il Gerrei, con particolare interesse per la strada di collegamento con Villasalto. Saranno contestualmente incentivate le attività private che proporranno la realizzazione di strutture di accoglienza o comunque servizi per i turisti, quali B&B, agriturismi, servizi di escursionismo".

