Iniziano stasera a Burcei i festeggiamenti in onore di Nostra Signora di Montserrat che andranno avanti fra riti religiosi e appuntamenti civili.

Alle 22 è in programma una gara poetica con gli improvvisatori Salvatore Melis, Luigi e Roberto Zuncheddu e Simone Monni.

Ricco il calendario fino al 14 settembre, con messe e processioni, fra concerti, una gara poetica logudorese, fuochi artificiali, intrattenimento per i bambini e gli Istentales in concerto. e ancora i tenores di Neoneli e l'esibizione dell'Orchestra popolare sarda di Orlando Mascia.

Il 14 settembre, la conclusione con la cerimonia del cambio di bandiera fra il presidente dell’attuale Comitato della festa, Claudio Lobina e il presidente del Comitato 2026, Roberto Frigau.

© Riproduzione riservata