Non solo ciliegie, ma anche la promozione del territorio.

«Cerexa Fest, in programma per il primo e 2 giugno, nasce - dice il sindaco di Burcei Simone Monni - per la promozione del territorio burcerese, anche attraverso le ciliegie ma non esclusivamente. La ciliegia, si sa, è un frutto davvero delizioso ma altrettanto delicato, purtroppo soggetto agli umori del tempo, e tante, troppe volte, ci siamo trovati delusi e privati di quello che è sicuramente un prodotto simbolo del nostro paese. In passato si parlava di Sagra delle Ciliegie proprio perché la manifestazione era per così dire, ciliegio-centrica, in cui il frutto era l’attrazione principale a tutti gli effetti e proprio per questo, molto spesso, a causa dell’annata negativa, ci si trovava costretti a rinunciare all’evento».

«Dall’anno scorso - aggiunge il sindaco - abbiamo cercato di dare un taglio diverso alla manifestazione a partire dal nome, si parla di FESTA e non di SAGRA proprio perché la manifestazione non mette in mostra soltanto il nostro oro rosso, che molto spesso non arriva alla data indicata per l’evento a causa degli agenti atmosferici, ma propone molto altro. Ci saranno spettacoli, che quest’anno saranno più di uno e tutti di alta qualità, saranno maggiori le occasioni di assaggiare un qualcosa di tipico, legato alla produzione locale dei nostri pastori e agricoltori, ci sarà l’importante lavoro delle associazioni che collaboreranno e delle attività che si metteranno in gioco durante i giorni di festa. Chiedendo la partecipazione e la collaborazione di tutti i cittadini intendevo proprio questo: unirsi al di là dell’ostacolo per promuovere il nostro territorio. Il tempo non possiamo certo governarlo e questo i turisti lo sanno bene, come lo sanno i produttori, ma c’è una cosa che possiamo fare tutti insieme: essere i primi promotori e sostenitori del nostro paese, delle sue peculiarità e delle sue tradizioni che non possono andare perdute per un’annata storta, abbiamo bisogno di continuità e di senso di attaccamento alla nostra realtà».

Per il sindaco Simone Monni, «il Cerexa Fest non è quindi soltanto fatto di ciliegie. La Festa sarà incentrata su Burcei e sulla grande accoglienza che potremo offrire alle persone che pur sapendo che l’annata non sarà delle migliori, verranno per conoscerci e per partecipare a quella che senza ombra di dubbio sarà una grande Festa! Quindi il Cerexa Fest ci sarà e siamo chiamati tutti quanti a partecipare e a portare in alto il nome del nostro paese».

