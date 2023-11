"L'amore vero non uccide". Il sindaco di Burcei Simone Monni ha incontrato questo pomeriggio al Parco comunale i bambini e le educatrici del Centro di aggregazione sociale di Burcei, condannando la violenza sulle donne. I bambini hanno disegnato nella piazza il numero telefonico 1522, di emergenza antiviolenza sulle donne. Nell'occasione, sono state ricordate tutte le vittime di femminicidio del 2023, con l'accensione di lumicini, intonando anche alcune canzoncine in tema con la giornata.

Nel prendere la parola lo stesso sindaco Monni ha detto che «la violenza va sempre condannata. Serve informazione. Come è necessaria un'opera di sensibilizzazione sul tema, ad iniziare dai bambini. La violenza psicologica è subdola, ingannevole e crudele perché è una piaga sommersa che toglie o condiziona la libertà fisica e intellettuale della donna. Va denunciata e condannata sempre».



