Senorbì, rimosse le transenne da via Veneto: «Ma è rimasta la voragine»Malumore dei residenti, dopo la rimozione della struttura utilizzata per i lavori di Abbanoa
Sino a pochi giorni fa una parte di carreggiata in via Vittorio Veneto, la strada adiacente a Piazza Padre Pio, era occupata dalla presenza di alcune transenne che servivano a delimitare il perimetro di un cantiere aperto da Abbanoa per la realizzazione di alcuni interventi di sistemazione della rete idrica. Transenne che sono rimaste in mezzo alla strada anche dopo la conclusione dei lavori, tanto da provare il malumore dei residenti nel centro abitato di Senorbì.
Adesso la strada è di nuovo libera: le transenne sono state rimosse forse anche in seguito alle diverse sollecitazioni arrivate al gestore unico del servizio idrico integrato in Sardegna.
«Nell’asfalto però è rimasta una voragine: ci auguriamo che venga ripristinato il manto stradale», protestano ora i residenti. Insomma: via le transenne, restano i disagi.